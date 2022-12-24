Про це в етері телемарафону повідомила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Вона зазначила, що росіяни за два останні дні нарощують свою присутність в морі, а саме збільшують кількість ракетоносіїв.
Вранці 24 грудня було зафіксовано три ракетоносії, один з яких підводний: “До вечора приєднався ще один підводний. Загальний потенційний залп складає 24 ракети типу “Калібр”, — додала Гуменюк.
За її словами, у такий спосіб росіяни можуть як “грати м’язами” та пробувати тиснути присутністю, так і готуватися до чергового масованого ракетного удару.
- Станом на 21 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів.
- 16 грудня, після російських обстрілів України у п’ятницю, у морі все ще залишається ракетоносій з ракетами “Калібр”.