У суботу, 24 грудня, російські військові вивели в Чорне море четвертий носій ракет "Калібр". Це може свідчити про підготовку до нового масованого удару.

Про це в етері телемарафону повідомила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни за два останні дні нарощують свою присутність в морі, а саме збільшують кількість ракетоносіїв.

Вранці 24 грудня було зафіксовано три ракетоносії, один з яких підводний: “До вечора приєднався ще один підводний. Загальний потенційний залп складає 24 ракети типу “Калібр”, — додала Гуменюк.

За її словами, у такий спосіб росіяни можуть як “грати м’язами” та пробувати тиснути присутністю, так і готуватися до чергового масованого ракетного удару.