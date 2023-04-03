Станом на 3 квітня у Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з дев’яти кораблів. Під час повітряної тривоги збільшено кількість ракетоносіїв – до двох попередньо присутніх додано ще один підводний човен. Відтак, загальний залп "Калібрів" може сягати 16.

Про це інформує ОК “Південь”.

Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, передає пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 14 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 24 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі попередили, що загроза ракетних ударів залишається досить високою, також зберігається мінна небезпека деокупованого суходолу та чорноморського узбережжя. Тож закликали не ігнорувати заходи безпеки і алгоритми дій щодо збереження життя під час повітряної тривоги й артилерійських обстрілів. Та не відхилятися від перевірених маршрутів, не заходити в зони імовірного ураження вибухонебезпечними предметами.