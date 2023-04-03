Про це інформує ОК “Південь”.
Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, передає пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 14 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 24 судна, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі попередили, що загроза ракетних ударів залишається досить високою, також зберігається мінна небезпека деокупованого суходолу та чорноморського узбережжя. Тож закликали не ігнорувати заходи безпеки і алгоритми дій щодо збереження життя під час повітряної тривоги й артилерійських обстрілів. Та не відхилятися від перевірених маршрутів, не заходити в зони імовірного ураження вибухонебезпечними предметами.
- У Мелітополі, що на Запоріжжі, загарбники примушують вчителів шкіл, в термін до 1 червня поточного року, написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти.
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