Станом на 1 червня у Чорному морі кількість ракетоносіїв надвечір зменшено до двох підводних, але вночі ворог повернув на чергування надводний корабель. Сумарний залп "Калібрів" - до 16.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Не маючи переконливих успіхів на лінії бойового зіткнення, ворог намагається максимально тиснути і тероризує тилові регіони не менш прифронтових, створюючи враження своєї потужності і непереможності, все частіше застосовує балістику, вишукує тактику протидії нашій ППО.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, повідомили у ВМС ЗСУ.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 23 судна, з них 9 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 29 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі закликали пам’ятати, що сигнали повітряної тривоги, обмеження правового режиму воєнного стану – це турбота про збереження вашого життя.