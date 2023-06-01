Джерело: Оперативне командування “Південь”
Рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Не маючи переконливих успіхів на лінії бойового зіткнення, ворог намагається максимально тиснути і тероризує тилові регіони не менш прифронтових, створюючи враження своєї потужності і непереможності, все частіше застосовує балістику, вишукує тактику протидії нашій ППО.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, повідомили у ВМС ЗСУ.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 23 судна, з них 9 продовжили рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря – 29 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі закликали пам’ятати, що сигнали повітряної тривоги, обмеження правового режиму воєнного стану – це турбота про збереження вашого життя.
Не нехтуйте власною безпекою, не допомагайте ворогу, бережіть себе і вірте в Сили оборони!”, – мовиться у повідомленні.
- Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.
- Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, після візиту до Києва заявив, що план майбутнього контрнаступу Збройних сил України “вражає”.
- Вночі 1 червня російські окупанти атакували Київ 10 ракетами. Всі вони були знищені силами ППО.
- Попри попередження, що певне озброєння, надане Україні, може призвести до початку світової війни, президент США Джо Байден продовжує ігнорувати попередження російського лідера Володимир Путіна – стратегія, яка приносить ризик і винагороду.