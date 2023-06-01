Вночі 1 червня російські окупанти атакували Київ 10 ракетами. Всі вони були знищені силами ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Близько 02:45 російські окупаційні війська вкотре завдали ракетного удару по Києву.

Загалом противник атакував українську столицю 10 ракетами: 7 балістичних ракет “Іскандер-М” та 3 крилаті ракети “Іскандер-К”.

Ракети були запущені з Брянської області РФ.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено всі 10 ворожих ракет.

Попри це, унаслідок падіння уламків ракет у столиці пошкоджено низку об’єктів. Також є загиблі та поранені, серед яких – діти.

ДОВІДКА: Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб та ще понад десять осіб зазнали поранень.

Уламки ракет завади серйозних руйнувань у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.