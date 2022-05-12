12 травня російські війська знову завдали ракетні удари по Кременчуцькому НПЗ. Містян закликають залишатись в укриттях.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Чотири “прильоти” знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!”, – зазначив Лунін.

Раніше у березні росіяни почали атакувати бази паливно-мастильних матеріалів. Експерти наголошували, що війська РФ намагались зірвати посівну в Україні та спричинити кризу. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.