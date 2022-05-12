Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
“Чотири “прильоти” знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!”, – зазначив Лунін.
Раніше у березні росіяни почали атакувати бази паливно-мастильних матеріалів. Експерти наголошували, що війська РФ намагались зірвати посівну в Україні та спричинити кризу. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.
- Нагадаємо, вранці 12 травня російські загарбники з ракетних систем залпового вогню обстріляли місто Зеленодольськ (Дніпропетровська область).
- У Миколаївській та Херсонській областях російські військові продовжують вести активні бойові дії на зайнятих позиціях, проте Збройні Сили України війська не дають їм просунутися.
- Станом на початок 78-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог не припиняє наступальні дії у Східній операційній зоні. Основна мета окупантів на вказаному напрямку — захоплення всієї Донецької та Луганської областей і утримання сухопутного коридору до окупованого Криму.