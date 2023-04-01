Внаслідок ворожих артилерійських обстрілів 1 квітня у Херсоні загинула людина, а у селі Козацьке поранено чотирьох осіб.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а також пресслужба Херсонської обласної прокуратури у Telegram.

За словами Єрмака, 1 квітня російські війська влучили у приватний будинок в Херсоні. Внаслідок чого там загинула людина, яка знаходилася поруч на вулиці.

Крім того, він зазначив, що окупанти обстріляли село Козацьке, де також влучили у приватний будинок.

Згодом у Херсонській обласній прокуратурі заявили, що внаслідок обстрілу села Козацьке поранено чотирьох людей. Станом на час публікації цієї новини остаточна кількість постраждалих уточнюється. Як зауважили в прокуратурі обстріли тривають.