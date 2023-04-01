Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а також пресслужба Херсонської обласної прокуратури у Telegram.
За словами Єрмака, 1 квітня російські війська влучили у приватний будинок в Херсоні. Внаслідок чого там загинула людина, яка знаходилася поруч на вулиці.
Крім того, він зазначив, що окупанти обстріляли село Козацьке, де також влучили у приватний будинок.
Згодом у Херсонській обласній прокуратурі заявили, що внаслідок обстрілу села Козацьке поранено чотирьох людей. Станом на час публікації цієї новини остаточна кількість постраждалих уточнюється. Як зауважили в прокуратурі обстріли тривають.
- За добу російські солдати обстріляли 6 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.
- Вдень 1 квітня російські окупанти обстріляли Харківську область. Як наслідок — загинула одна людина.