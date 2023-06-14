Джерело: брифінг в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олега Корікова.
“Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки”, — зазначив Коріков.
Нині фахівці МАГАТЕ, котрі присутні на ЗАЕС, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до їхньої штаб-квартири.
Пізніше там вводять дані у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.
За його словами, росіяни продовжують руйнувати принципи безпеки на станції. Виправити ситуацію можна лише демілітаризацією та деокупацією ЗАЕС.
- Російські загарбники не дозволяють українським працівникам Запорізької АЕС здійснити переведення енергоблока №5 у режим “холодного зупину”, як це передбачено розпорядженням Держатомрегулювання від 8 червня 2023 року.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликає надати експертам ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перевірки “суттєвої розбіжності” у даних про рівень води на зруйнованій Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції.