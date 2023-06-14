“Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки”, — зазначив Коріков.

Нині фахівці МАГАТЕ, котрі присутні на ЗАЕС, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до їхньої штаб-квартири.

Пізніше там вводять дані у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.

За його словами, росіяни продовжують руйнувати принципи безпеки на станції. Виправити ситуацію можна лише демілітаризацією та деокупацією ЗАЕС.