Джерело: Reuters
ФСБ РФ повідомили, що виявили саморобні вибухові пристрої та різноманітні хімікати вдома у чоловіка, який, за їх словами, є послідовником “українського неонацизму”.
Вже були пожежі та вибухи на низці російських енергетичних, залізничних і військових об’єктів. Кілька партизанських груп, які виступають проти війни Росії в Україні, взяли на себе відповідальність за деякі напади.
ФСБ не повідомила, який саме підрозділ або група підозрюється у планах нападу на Сахаліні, де розташовані промислові підприємства.
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