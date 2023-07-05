Служба безпеки ФСБ Росії повідомила в середу, 5 липня, що затримала чоловіка, підозрюваного в плані знищення енергетичного об'єкта на острові Сахалін біля тихоокеанського узбережжя Росії.

Джерело: Reuters

ФСБ РФ повідомили, що виявили саморобні вибухові пристрої та різноманітні хімікати вдома у чоловіка, який, за їх словами, є послідовником “українського неонацизму”.

Вже були пожежі та вибухи на низці російських енергетичних, залізничних і військових об’єктів. Кілька партизанських груп, які виступають проти війни Росії в Україні, взяли на себе відповідальність за деякі напади.

ФСБ не повідомила, який саме підрозділ або група підозрюється у планах нападу на Сахаліні, де розташовані промислові підприємства.