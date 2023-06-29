У Словенії правоохоронці затримали громадянина Росії, який намагався потайки сфотографувати військовий аеродром Збройних сил в місті Церклє-об-Кркі, розташованому на південному сході країни.

Джерело: RTV Slovenija

За словами очевидців, в одному з ангарів аеропорту був помічений чоловік, який фотографував техніку і приміщення. Зазначається, що це сталося у день відкритих дверей.

Водночас, як пояснили у виданні, всі експонати, що призначалися для показу громадськості, знаходилися у відкритому місці, а росіянин робив фотографії там, де було заборонено перебувати. В інцидент довелося втрутитися військовій поліції.

Згідно з неофіційними даними, громадянин Росії, який фотографував аеродром, є студентом та навчається в Ново-Мєсто. Його затримали, проте після допиту відпустили.

При цьому в RTV Slovenija наголосили, що Службу розвідки і безпеки Словенії поінформували про інцидент, однак там відмовилися від коментарів. Своєю чергою, Міністерство оборони Словенії підтвердило, що “незвичайну активність” відвідувача дня відкритих дверей ретельно перевірили.