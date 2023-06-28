Деякі звинувачують росіян, які живуть у Європі, у тому, що вони “хочуть усього, але нічого не роблять”, а інші стверджують, що багато з них є противниками Путіна і потребують підтримки.

Джерело: Euronews

Росіянин Іван Сидоров, він не назвав свого справжнього імені через побоювання за свій імміграційний статус і сім’ю в Росії, знайшов роботу та переїхав до Литви з Санкт-Петербурга у вересні минулого року – за кілька тижнів до того, як Росія оголосила про часткову мобілізацію. Він переїхав через жахливий стан життя в Росії.

“Наш президент, уряд, режим – ми нічого не можемо змінити. Якщо ми спробуємо, ми ризикуємо потрапити до в’язниці. Раніше я думав, що у нас є шанс. Але я зрозумів, що це безглуздо”, – розповів Сидоров.

Коли в лютому 2022 року в Україну вдерлися російські війська, Сидоров кілька разів ходив на антивоєнні акції протесту в Санкт-Петербурзі. Попри те, що він виступає проти російського уряду, Сидоров каже, що політика безжально нав’язана на нього.

“До того, як переїхати сюди, я вважав, що між звичайними людьми, такими як я, існують політичні проблеми, це здебільшого міф. Я думав, що всі розуміють, що це просто політика, і ті, хто виїжджає з Росії, проти всього цього і що це не їхній вибір. Але коли я прийшов, я був здивований тим, наскільки складно все. Коли люди розуміють, що я з Росії, я бачу, як вони змінюють обличчя”, — додає він.

У Литві дуже висока підтримка України. Багато хто з критикою ставиться до Росії та росіян.

Литва, на знак солідарності з Україною, запровадила кілька обмежувальних заходів щодо громадян Росії, призупинивши видачу віз незабаром після вторгнення та заборонивши їм купувати нерухомість.

Надія Кутєпова, російська правозахисниця та активістка, яка приїхала до Франції як біженка у 2015 році, різко висловилася щодо співвітчизників.

“Росіяни приїжджають до Франції, але вони не хочуть брати участь в антивоєнній діяльності”, – пояснює вона. “Вони хочуть мати все і нічого не робити”.

“Я дуже, дуже зла через це. Люди не ходять на демонстрації, бо вважають, що їхня участь не корисна. Але це неправда”, — додає вона.

У вересні минулого року доктор Бенджамін Талліс, фахівець з міжнародної політики та безпеки, сказав, що введення жорстких заходів щодо росіян всередині ЄС було необхідним, щоб продемонструвати певний потенціал проти агресії Росії та солідарності з Україною.

“Погано бачити, що російська еліта насолоджується життям у Європі, ніби нічого не сталося, в той час, як росіяни продовжують вбивати, катувати, ґвалтувати та грабувати Україну”, – сказала тоді інший експерт доктор Крісті Райк.

Всупереч обмеженням на поїздки та візи, запроваджені значною частиною країн ЄС щодо Росії у 2022 році, минулого року понад 600 000 громадян Росії отримали шенгенські візи.