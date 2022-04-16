Російські солдати обстріляли центр Лисичанська, що на Луганщині, під час погодженого для проведення евакуації мирного населення "режиму тиші".

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На щастя, обійшлося без жертв, оскільки мешканці в цей час ховалися у підвалах. Втім, через російські обстріли з міста вдалося евакуювати лише одну людину.

Також Гайдай додав, що за сьогодні вдалося вивезти у безпечне місце 42 мешканців Сєвєродонецька, 11 рубіжан, 14 кремінян. Ще шестеро людей виїхали з Попасної.