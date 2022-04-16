Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На щастя, обійшлося без жертв, оскільки мешканці в цей час ховалися у підвалах. Втім, через російські обстріли з міста вдалося евакуювати лише одну людину.

Також Гайдай додав, що за сьогодні вдалося вивезти у безпечне місце 42 мешканців Сєвєродонецька, 11 рубіжан, 14 кремінян. Ще шестеро людей виїхали з Попасної.