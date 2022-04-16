Про це повідомляє пресслужба мерії міста.
За його словами, обстріли міста розпочалися 2 березня. Тоді ж було терміново зупинено весь транспорт та розпочато підготовку евакуаційних автобусів. Утім, російські солдати зірвали першу ж спробу.
“Першого дня евакуації автобуси виїхали. Замість обіцяного режиму тиші – сильні обстріли. Постійно зривалася евакуація людей до України. Ворог робив усе, щоб змусити думати маріупольців, що їх кинули гинути”, – зазначив Василь Клат.
Пізніше росіяни почали обстрілювати автобуси, знищуючи їх один за одним. Як уточнив Клат, це сталося через депутатів фракції ОПЗЖ в міськраді Маріуполя. Саме вони “злили” ЗС РФ координати депо.
“В останні дні в депо ми зі співробітниками пересувалися перебіжками, пригинаючись від вибухів та шалених куль, стрибали в оглядові ями, щоб якось ухилитися від уламків”, – констатував Клат.
- Нагадаємо, російські окупанти, які частково контролюють Маріуполь, змушують місцевих мешканців розбирати завали у місті. Тим, хто погодиться, обіцяють видати їжу.
- Також радник мера Маріуполя заявив, що російські окупанти перетворюють місто на гетто для українців. Загарбники змушують місцевих жителів вдягати ворожу білу стрічку, щоб зробити їх “приманкою” для снайперів Збройних сил України.