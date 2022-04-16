Директор департаменту транспорту та зв'язку Маріупольської міськради Василь Клат розповів, чому була зірвана евакуація мешканців міста.

Про це повідомляє пресслужба мерії міста.

За його словами, обстріли міста розпочалися 2 березня. Тоді ж було терміново зупинено весь транспорт та розпочато підготовку евакуаційних автобусів. Утім, російські солдати зірвали першу ж спробу.

“Першого дня евакуації автобуси виїхали. Замість обіцяного режиму тиші – сильні обстріли. Постійно зривалася евакуація людей до України. Ворог робив усе, щоб змусити думати маріупольців, що їх кинули гинути”, – зазначив Василь Клат.

Пізніше росіяни почали обстрілювати автобуси, знищуючи їх один за одним. Як уточнив Клат, це сталося через депутатів фракції ОПЗЖ в міськраді Маріуполя. Саме вони “злили” ЗС РФ координати депо.