Депутати законодавчого органу Російської Федерації Державної підтримали постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання незалежними територій так званих Донецької та Луганської народних республік.

Про це повідомляється на сайті Державної Думи РФ.

На думку російських депутатів, таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту населення “ЛДНР” від “зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік”.

Також така постанова пояснюється бажанням зміцнити міжнародний мир і регіональну стабільність відповідно до цілей та принципів Статуту ООН та початком процесу міжнародного визнання обох “держав”.

Причиною цього кроку пояснив очільник Держдуми В’ячеслав Володін тим, що США нагнітають напругу повідомленнями про ймовірну війну та надає Україні озброєння, а сама Україна не дотримується Мінських угод.

В його зверненні йдеться, що цей крок є адекватним заходом для підтримки окремих районів Донецької та Луганської областей України, які “виявили бажання говорити та писати російською мовою, охочих дотримуватися свободи віросповідання, а також не згодних з діями, які порушують їх права та свободи”.

Йдеться про прийняття проєкту звернення до російського МЗС, Міноборони та інших органів з проханням вивчити питання визнання “ЛДНР” та направити його до Путіна після відповідного вивчення.