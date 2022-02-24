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Російська техніка пішла на прорив у Київській області

У Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.

Четвер, 24 лютого 2022, 13:10
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Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Telegram.

У відомстві зазначають, що військова техніка окупаційного війська зайшла через пункт пропуску “Вільча”. Прикордонники та військові зараз ведуть бої.

Крім того, за місцем дислокації відділу прикордонної служби “Млачівка” Житомирського загону по українських військових здійснено обстріли з “Градів”.

Наразі прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.

Теги: Kyiv, війна, Київ, Київська область, обстріли

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