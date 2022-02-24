Про це президент заявив під час брифінгу.
Президент України заявив, що в України – неймовірно потужна Армія та Народ. Російські війська нищаться і понесуть втрат ще більших.
Він сказав, що мобілізація уже здійснюється – зброя видається усім охочим. Також президент закликав здавати кров для наших поранених військових.
Нацбанк і решта банків мають увесь необхідний ресурс для захисту держави і громадян.
“Ми знімемо усі санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу в рядах територіальної оборони”, – наголосив лідер держави.
Володимир Зеленський заявив: Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ.
“Україна захищається та не віддасть власної свободи. Для українців незалежність – найбільша цінність”, – наголосив президент.
Він порівняв Росію з нацистською Німеччиною, яка напала у свій час на Європу, з чого почалася Друга світова війна.
“Росія підло самовбивчо напала вранці на нашу державу”, – сказав очільник держави.
Президент України закликав росіян виходити на мітинги проти війни.
“Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти проти цієї війни. Проти війни з Україною”, – сказав президент.
Президент України Володимир Зеленський ухвалив усі необхідні рішення для захисту країни, Збройні Сили чинять активний спротив військам Російської Федерації, що здійснили віроломний напад на нашу державу.
“Слава Україні”, – завершив президент.
- Нагадаємо, за оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, технічні та живі сили окупантів нищаться нашими військами.
- Джо Байден наголосив, що молитви всього світу сьогодні ввечері з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових. Президент Путін обрав навмисну війну, аби призвести до катастрофічних втрат і людських страждань.