Президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу, де відзвітував про стан справ у державі.

Про це президент заявив під час брифінгу.

Президент України заявив, що в України – неймовірно потужна Армія та Народ. Російські війська нищаться і понесуть втрат ще більших.

Він сказав, що мобілізація уже здійснюється – зброя видається усім охочим. Також президент закликав здавати кров для наших поранених військових.

Нацбанк і решта банків мають увесь необхідний ресурс для захисту держави і громадян.

“Ми знімемо усі санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу в рядах територіальної оборони”, – наголосив лідер держави.

Володимир Зеленський заявив: Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ.

“Україна захищається та не віддасть власної свободи. Для українців незалежність – найбільша цінність”, – наголосив президент.

Він порівняв Росію з нацистською Німеччиною, яка напала у свій час на Європу, з чого почалася Друга світова війна.

“Росія підло самовбивчо напала вранці на нашу державу”, – сказав очільник держави.

Президент України закликав росіян виходити на мітинги проти війни.

“Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти проти цієї війни. Проти війни з Україною”, – сказав президент.