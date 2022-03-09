Російська телеведуча Тетяна Лазарєва приїхала в Україну на фільмування, однак після початку війни з Росією залишилась у Києві. Вона мала стати суддею гумористичного проєкту "Ліга сміху".

Про це вона повідомила в інтерв’ю виданню “Медуза”.

Лазарєва зауважила, що вже “наговорила собі великий термін” у соцмережах. Попри те, що ведуча хоче повернутися додому, вона більше не має бажання мешкати в Росії.

Я приїхала сюди 17 лютого на знімання програми “Ліга сміху”, це аналог нашого КВК. Зворотний квиток у мене був на 25 лютого, і я не встигла нікуди вилетіти. Звичайно, жодних надій на повернення в мене немає, я [у прямих етерах в Instagram] наговорила собі на досить великий термін. Звичайно, додому повернутися бажання є, але жити в Росії немає”, — зазначила Тетяна Лазарєва.

Вона розповіла, що наразі мешкає в апарт-готелі в центрі Києва та майже не виходить на вулицю. Телеведуча додала, що не відчула до себе агресивного ставлення з боку українців, але одного разу в магазині їй сказали “сідати на танк і валити назад”. Проте Лазарєва сказала, що цілком розуміє цих людей.

У соцмережах, в інстаграмі та фейсбуці, дуже багато людей з Росії пишуть з негативними емоціями, називають поганими словами, запитують, за скільки я продалася. На це запитання я відповісти не можу — хотілося б спочатку дізнатися, де каса, в якій я можу отримати належне”, — констатувала вона.

Вона стверджує, що друзі, які запросили працювати її в Україні, постійно пропонують виїхати, але наразі це небезпечно.

ДОВІДКА. Тетяна Лазарєва — російська телеведуча, акторка, громадська діячка, а також членкиня Координаційної Ради російської опозиції. Раніше Лазарєва мешкала в Іспанії, однак вже деякий час не працювала на російському телебаченні. Зокрема вона неодноразово виступала проти агресивних дій Кремля проти України, закликаючи звільнити політв’язнів у Росії.