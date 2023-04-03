Керівництво РФ переконане, що Україна причетна до організації вибуху в кафе, внаслідок якого загинув російський пропагандист Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський).

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що 2 квітня в РФ у кафе “Стрит-фуд бар №1”, яке належить власнику ПВК “Вагнер” Євгену Пригожину, у центрі Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Максим Фомін на псевдонім Владлен Татарський.

Як повідомляється, засновник приватної військової компанії “Вагнер” Пригожин заявив, що не став би “звинувачувати київський режим” у смертях Татарського та Дар’ї Дугіної – дочки філософа Олександра Дугіна, яка загинула під час вибуху під Москвою.

“Вбивство Фоміна у барі Пригожина, ймовірно, є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина та “Вагнер”, – наголошується в звіті.

На думку аналітиків, “вбивство Фоміна, можливо, є попередженням Пригожину, який все більше ставив під питання пропагандистські тези Кремля про війну на території України і натякав на свій інтерес до посади президента РФ – або як конкурента Путіну, або як його наступника”.

Крім того, додається, що російські посадовці мали намір використати вбивство пропагандиста, щоб посилити цензуру в суспільстві. “Вбивство вже почало поглиблювати розкол у російському блогерському просторі, що може бути корисним для кремлівських зусиль консолідувати контроль над інфопростором”.