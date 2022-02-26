Російське вторгнення в Україну наштовхується на опір з боку українських військових, "жорсткіший, ніж очікувалося", а також на несподівані труднощі із постачанням її сил, повідомили CNN двоє високопоставлених американських чиновників, які мають безпосередню інформацію з місця подій.

Про це пише американське видання CNN.

На полі бою Росія зазнає більших втрат в особовому складі, техніці та авіації, ніж очікувалося. Частково це пов’язано з тим, що українська протиповітряна оборона показала кращі результати, ніж передбачалося в оцінках американської розвідки перед вторгненням.

Крім того, Росія ще не встановила панування в повітрі над Україною, сказав високопоставлений чиновник з оборони, оскільки українські ППО і системи протиповітряної оборони борються за контроль над повітряним простором.

“Українська протиповітряна оборона, зокрема авіація, продовжує діяти, продовжує діяти та забороняти доступ російським літакам у місцях над країною”, – сказав чиновник.

Без безперечного контролю над небом, армії, яка рухається, стає важче бачити цілі та вражати цілі з повітря.

Офіційні особи застерігають, що ця картина поля бою – це лише момент, і ситуація на місці може дуже швидко змінитися, оскільки російські війська продовжують наступ.

За даними аналітичного центру IHS Janes, українські військові мають низку різноманітних видів зенітної зброї, зокрема ракети з радіолокаційним наведенням і тепловим наведенням, а також зенітні установки. Останніми тижнями США також надали зенітні ракети Stinger, як і інші союзники по НАТО.

За словами чиновника, станом на суботу ввечері США не бачили жодних ознак того, що російські військові взяли під контроль будь-які українські міста, навіть коли російські війська оточили деякі населені пункти, включаючи столицю Київ.

Також виявилося складним забезпечити постачання великих сил вторгнення Росії паливом і боєприпасами. Як пояснив один високопоставлений чиновник США, Росія передбачала швидку перемогу і, можливо, знехтувала плануванням достатнього поповнення запасів. Лінії постачання, пояснив цей чиновник, є “певною вразливістю”.

“Зараз ми оцінюємо, що [Росія] мала витратити трохи більше матеріально-технічного забезпечення та підтримки, зокрема, щодо палива, ніж те, що, на нашу думку, вони планували зробити на початку операції”, – сказав інший чиновник.

Разом ці виклики поки що перешкоджали швидкому поваленню великих українських міст, у тому числі Києва, яке, як були стурбовані американськими чиновниками, могло статися за лічені дні. Місто Харків поблизу кордону України з Росією також не піддалося військам вторгнення, що, за побоювання чиновників, могло статися в першу ніч.

Ці посадовці застерігають, однак, що російські сили все ще значно переважають українські, і Росія продовжує маневрувати цими силами на позиції навколо великих міських центрів. Також незрозуміло, наскільки повільний рух можна пояснити логістичною проблемою переміщення такої великої сили.

Росія розвернула своє повільне просування в Україні як зупинку, щоб дати час для переговорів, а не військову невдачу.

У суботу Міністерство оборони Росії заявило, що його війська отримали наказ відновити наступ “в усіх напрямках” після того, як було наказано призупинення для переговорів з українським урядом. У міністерстві заявили, що наступ отримав наказ продовжити після того, як Україна відмовилася від консультацій.

Радник президента України в суботу вранці заперечив, що Україна відмовилася від переговорів.

“У них проблеми”, – пояснив чиновник НАТО, вказуючи на останні розвідувальні дані альянсу. “Їм не вистачає дизельного палива, вони рухаються занадто повільно, і моральний дух, очевидно, є проблемою”.

Відповідаючи на запитання, чи можуть росіяни активізувати свої зусилля, чиновник сказав, що у них немає вибору.

“Вони значно відстають від графіка”, – сказав він. “Вони втрачають контроль, кожен додатковий день дуже болючий”.