Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
З літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем оборонних споруд, які бачили в світі за багато десятиліть. Ці захисні споруди розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко в територіях, які зараз знаходяться під контролем Росії, зазначається у розвідці Сполученого Королівства.
За даними зображення з космосу, Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з багаторівневою оборонною смугою біля села Медведівка.
Також сотні миль траншей викопані у межах російської території, зокрема в Білгородській та Курській областях.
“Захист підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та цивільними лідерами в спробах просунути офіційний наратив про те, що Україна та НАТО “загрожують” Росії”, – йдеться в дописі.
- Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК “Вагнер”, до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області. Подібне поповнення очікується і в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 осіб із числа засуджених. Підготовка триватиме декілька тижнів. Особовому складу комендантської роти, яка буде забезпечувати охорону цього контингенту, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.
- Сьогодні, 1 травня, росіяни двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район Дніпропетровської області. Станом на 7:45 відомо, що по допомогу медичних працівників звернулося 25 осіб, із них троє – діти.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить “флешмоб”, в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.