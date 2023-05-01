Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону тимчасово окупованого Криму, що підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна зможе досягти великого прориву.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

З літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем оборонних споруд, які бачили в світі за багато десятиліть. Ці захисні споруди розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко в територіях, які зараз знаходяться під контролем Росії, зазначається у розвідці Сполученого Королівства.

За даними зображення з космосу, Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, в тому числі з багаторівневою оборонною смугою біля села Медведівка.

Також сотні миль траншей викопані у межах російської території, зокрема в Білгородській та Курській областях.

“Захист підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та цивільними лідерами в спробах просунути офіційний наратив про те, що Україна та НАТО “загрожують” Росії”, – йдеться в дописі.