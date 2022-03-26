Про це повідомив офіцер ОК “Південь” Владислав Назаров.

За словами офіцера Назарова, російська армія продовжує розвідувати берегову смугу та акваторію Чорного моря, однак системи повітряної оборони Одещини успішно дають відсіч противнику.

Наразі ситуація в місті та області стабільна та контролюється Збройними силами України.