Про це повідомив офіцер ОК “Південь” Владислав Назаров.
За словами офіцера Назарова, російська армія продовжує розвідувати берегову смугу та акваторію Чорного моря, однак системи повітряної оборони Одещини успішно дають відсіч противнику.
Наразі ситуація в місті та області стабільна та контролюється Збройними силами України.
“Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилась невдалою, отримали гідну відсіч. Обставини станом на ранок 26 березня стабільна і контрольована”, — сказав Назаров.
- Нагадаємо, що російські окупаційні війська зайшли на територію Славутича. Містяни вийшли на акцію протесту проти окупації міста російськими військовими. Ті стріляють у повітря, намагаючись розігнати протестувальників.
- Також російські солдати вдарили ракетою по військовій частині у Житомирі 25 березня.
- В Ірпені та Гостомелі Київської області окупанти застосували запалювальну зброю. Ймовірно вони використали фосфорні боєприпаси.