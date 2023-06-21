Минулого року російські компанії подвоїли свої доходи – до 15 трильйонів доларів – завдяки енергетичному ринку. Але це не означає, що вони отримують величезні прибутки.

Джерело: Insider

У 2022 році російські компанії отримали рекордні доходи, навіть попри масштабні санкції.

Компанії країни за минулий рік отримали понад 1,3 квадрильйона рублів, або ж 15 трильйонів доларів, за даними Федеральної податкової служби РФ. Це майже вдвічі більше, ніж в 2021 році.

Дохід Росії подвоївся за, але зростання прибутку було помірним.

Російські компанії продемонстрували невелике зростання прибутку, приблизно на 6%, що набагато нижче середнього рівня інфляції в майже 14%. Помірне зростання прибутку пояснюється зростанням витрат, оскільки компанії перебувають під жорсткими санкціями.

У першому кварталі 2023 року Росія зафіксувала дефіцит у розмірі майже 2,4 трлн рублів. У тому ж кварталі країна зафіксувала падіння доходів від енергоресурсів на 45%.