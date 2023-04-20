Про це повідомляє Sky News.

У Великій Британії журналісти проаналізували розслідування країн Північної Європи щодо дій РФ у Північному морі. Виявилося, що корабель “Адмірал Володимирський” збирає інформацію про ключові енергетичні об’єкти і в Британії. Офіційно у Росії заявляють, що нібито досліджують морське дно.

У листопаді минулого року корабель з озброєними людьми шпигував за британськими станціями. Також він декілька днів перебував неподалік вітряної електростанції Seagreen на узбережжі Шотландії.

Раніше міністр оборони Бен Воллес наголошував, що потрібно посилити захист підводних кабелів. На його думку, нафтогазова інфраструктура Норвегії була “особливо вразливою”, оскільки є головним постачальником для Європи.

Для цього країна вирішила придбати два спеціальні підводні кораблі спостереження.

У Росії після публікації розслідування прессекретар Кремля Дмитро Пєсков традиційно відкинув звинувачення.