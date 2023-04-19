Росія за допомогою дослідницьких судів шпигує за критичною інфраструктурою у водах країн Північної Європи. Метою російської військової програми є виявлення розташування вітропарків, також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів.

Про це мовиться у спільному розслідуванні скандинавських мовників.

За даними розвідувальних служб і експертів, російська військова програма наносить на карту морські вітрові електростанції, газопроводи, силові та інтернет-кабелі у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Картографування виконується великою кількістю військових і цивільних кораблів, які ходять навколо скандинавських вод і виявляють, що лежить на дні моря та як пов’язана інфраструктура.

Журналісти виявили близько 50 суден, які протягом останніх десяти років робили підозрілі дії. Це дослідні та вантажні судна, рибальські траулери та яхти.

Метою є планування диверсій проти скандинавських країн, зокрема шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.

У разі конфлікту із Заходом вони готові і знають, куди втрутитися, якщо хочуть паралізувати данське суспільство”, – зазначив керівник контррозвідки Андерс Хенріксен зі Служби поліцейської розвідки Данії.

У північних водах ходять російські “кораблі-привиди”, котрі вимкнули свої так звані передавачі AIS і тому не повідомляють своє місцезнаходження.

Зокрема прикладом може служити корабель ВМС РФ “Адмірал Володимирський”. Офіційно цей корабель займається морськими дослідженнями, водночас його також використовують для розвідувальної роботи. Так, судно переміщувалося в околицях семи вітрових електростанцій біля узбережжя Великої Британії та Нідерландів. Корабель сповільнювався, коли наближався до районів, де є вітрові електростанції.

Коли журналісти підійшли до судна, вони зіштовхнулися з особою в балаклаві, яка тримала зброю, схожу на військову гвинтівку.

Проте, цей корабель далеко не єдине російське судно, яке мало підозрілу схему траєкторії в північних водах.

Минулого року мовники DR, NRK, SVT і Yle нанесли на карту велику кількість даних про рух суден і виявили 50 російських кораблів, які ходили підозріло за минулі десять років.

Доцент Норвезької академії оборони Столе Ульріксен зауважив, що це лише зразок кораблів, які Росія може розгорнути для диверсій.

Мовиться про кілька сотень, які потенційно можуть бути використані”, – каже він.

Зібрана “привидами” інформація надсилається в систему розвідки, де до них може отримати доступ, серед іншого, російська програма підводної війни під назвою GUGI.

GUGI — це військова організація та військова програма в Росії, яка має намір нанести на карту західну інфраструктуру на морському дні, і вони мають надводні та підводні судна для виконання цих операцій”, — зазначив керівник норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсонес.

Росія також нещодавно оновила свою так звану військово-морську доктрину, яка визначає стратегію морської оборони країни. Тож тепер для російських диверсій може бути використано все, від цивільних дослідницьких до вантажних суден і рибальських траулерів.