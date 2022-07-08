Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що дії російських армійців поблизу лінії фронту свідчать про те, що вони можуть готуватись до двох наступів одночасно - на міста Слов'янськ та Краматорськ, що на Донеччині.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Зазначається що протягом 7 липня окупанти здійснювали наступ у районі кордону Харківської та Донецької областей у напрямку Слов’янська. Зокрема росіяни намагались штурмувати Богородичне, що за 20 км на північний захід Слов’янська, однак ЗСУ відбили цю атаку.

Окрім цього, окупанти обстріляли низку населених пунктів на північному заході від Слов’янська, серед яких Сулигівка, Адамівка, Краснопілля, Мазанівка, Дібровне, Долина.

Обмежених артилерійських ударів росіяни завдали також на південь від Барвінкового. Під обстрілами опинились також Нікополь та Новопавлівка.

Обстріли цих населених пунктів можуть свідчити про те, що окупанти намагаються обійти Барвінкове зі сходу і продовжити наступ вздовж траси Ізюм-Слов’янськ і таким чином просуватись на південний схід у напрямку Слов’янська.

Проте окупанти також можуть продовжити наступ безпосередньо на південний схід від Барвінкового у напрямку Краматорська. Не виключено, що окупанти створюють для себе умови, щоб вести одночасний, паралельний наступ на Краматорськ та Слов’янськ.