Американські аналітики заявили, що в Кремлі готують заходи для так званої криптомобілізації російської економіки. Це є свідчення того, що РФ готується до тривалої війни проти України.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Держдума Росії ухвалила в третьому, остаточному читанні внесений Кабінетом міністрів закон, який дозволить уряду Росії контролювати та регулювати трудові відносини на російських підприємствах (як державних, так і приватних).

Цей закон дозволить урядовцям відкликати працівників з особистих відпусток, переносити відпустку без згоди працівника та вимагати від працівників роботи у вихідні, святкові та нічні дні. Ці заходи дозволять Кремлю взяти прямий контроль над більшістю аспектів російської економіки, зокрема зупинення прав і захисту деяких працівників.

Закон ще має бути надісланий до Ради Федерації, перш ніж він дійде до президента Росії Володимира Путіна та буде офіційно опублікований, проте Кремль, ймовірно, прагне використати закон, щоб залучити національну робочу силу для максимізації економічного результату та підготовки до тривалої діяльності в Україні.

Також найбільший російський завод з виробництва свинцю припинив роботу 6 липня через майже повну зупинку російського металургійного експорту, і Кремль, ймовірно, продовжить вживати заходів для кодифікації економічної мобілізації, щоб компенсувати або пом’якшити наслідки санкцій і війни для основних галузей промисловості.