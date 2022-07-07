За даними аналітиків Інституту вивчання війни (ISW), вперше, за 133 доби повномасштабного вторгнення, Росія не зробила заяв щодо територіальних здобутків на території України. Це свідчить про те, що окупанти взяли "оперативну паузу" у наступальних діях.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики зауважили, що російське міноборони щоденно, від 24 лютого 2022 року, робило заяви про територіальні здобутки військ РФ у повномасштабній війні проти України.

Однак з 3 липня, після того, як окупанти тимчасово окупували Лисичанськ (Луганська область), жодних заяв з боку російського відомства щодо просування окупантів чи захоплення нових населених пунктів не було.

Попри це, 6 липня російські армійці проводили обмежені наземні операції, намагаючись штурмувати населені пункти на всіх напрямках лінії фронту, проте всі атаки були безуспішними.

Це означає, що російські війська взяли оперативну паузу, яка не передбачає та не вимагає повного припинення активних бойових дій. Війська РФ, ймовірно, проводитимуть обмежені наступальні дії, щоб створити умови для більш масштабних наступальних операцій та відновити бойову міць.