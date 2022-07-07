Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Аналітики зауважили, що російське міноборони щоденно, від 24 лютого 2022 року, робило заяви про територіальні здобутки військ РФ у повномасштабній війні проти України.
Однак з 3 липня, після того, як окупанти тимчасово окупували Лисичанськ (Луганська область), жодних заяв з боку російського відомства щодо просування окупантів чи захоплення нових населених пунктів не було.
Попри це, 6 липня російські армійці проводили обмежені наземні операції, намагаючись штурмувати населені пункти на всіх напрямках лінії фронту, проте всі атаки були безуспішними.
Це означає, що російські війська взяли оперативну паузу, яка не передбачає та не вимагає повного припинення активних бойових дій. Війська РФ, ймовірно, проводитимуть обмежені наступальні дії, щоб створити умови для більш масштабних наступальних операцій та відновити бойову міць.
- Нагадаємо, британські розвідники впевнені, що місто Слов’янськ у Краматорському районі стане наступним “ключем” у боротьбі за Донбас.
- Напередодні у ISW заявили, що за понад 4 місяці повномасштабної війни та низку невдач, у РФ не змінили своїх першочергових планів щодо України. Зокрема у Кремлі й надалі сподіваються змінити законно обрану українську владу та знищити український суверенітет.