Про це йдеться у дописі Дмитра Луніна.
За його словами, у ніч на 16 квітня російські окупанти обстріляли село під Полтавою.
Лунін зауважив, що “приліт” здійснено по господарській інфраструктурі.
“Зруйновано будівлі. А найстрашніше – загинула одна людина”, – написав він.
Ще одна людина, додав Лунін, отримала поранення, проте не потребує ушпиталення.
- Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову окупанта з РФ зі своєю дружиною. У ній російський армієць розповідає, як РФ сама обстріляла селище у Брянській області.
- Також напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що минулої доби російські окупанти понад два десятки разів обстрілювали регіон, внаслідок чого є загиблий та поранені серед мирного населення.