Про це йдеться у дописі Дмитра Луніна.

За його словами, у ніч на 16 квітня російські окупанти обстріляли село під Полтавою.

Лунін зауважив, що “приліт” здійснено по господарській інфраструктурі.

“Зруйновано будівлі. А найстрашніше – загинула одна людина”, – написав він.

Ще одна людина, додав Лунін, отримала поранення, проте не потребує ушпиталення.