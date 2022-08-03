В Україні оперативне командування "Південь” заявило про те, що російські загарбники розпочали створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

Про це йдеться у повідомленні британського інформаційного агентства Reuters з посиланням на українське ОК “Південь”.

За даними українського оперативного командування “Південь”, Росія почала створювати військову ударну групу, спрямовану на рідне місто президента Володимира Зеленського Кривий Ріг. Також командування попередило про те, що РФ може готувати нові наступальні операції на півдні України.

“Росія утримує південну частину України, яку вона захопила на ранніх етапах свого повномасштабного вторгнення 24 лютого. Проте Україна заявила, що розпочне контрнаступ. У вівторок стало відомо, що українські військові вже деокупували 53 населені пункти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області”, – йдеться у повідомленні.

Металургійне місто Кривий Ріг, де виріс президент України Володимир Зеленський, розташоване приблизно за 50 км від південної лінії фронту.

“Росія розпочала створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області”, – наголосили в ОК “Південь”.

Україна намагається посилити тиск на позиції Росії у стратегічно важливому чорноморському регіоні Херсонської області та використовує поставлену Заходом зброю великої дальності для ударів по російських лініях постачання та складах боєприпасів.

Українські військові розповідають про те, що російські війська обстежують підвали у Херсонській області для того, щоб перетворити їх на сховища для зберігання військової техніки РФ.

Натомість у вівторок президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні до народу назвав бойові дії на частинах східної лінії фронту на Донбасі “просто пеклом”.

Крім того, у вівторок українське військове командування визнало, що Росія досягла “часткового успіху” на напрямку Донецьк – Піски. Проте вже у середу, 3 серпня, українські війська відбили спроби російських армійців просунутися у напрямку Авдіївки, що поблизу Донецька.