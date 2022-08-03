Протягом минулої доби українські захисники завдали удару по Чорнобаївці, де російські армійці розташували пункт базування.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Зазначається, що 2 серпня воїни Збройних сил України завдали вогневого удару по пункті базування російських військових у тимчасово окупованій Чорнобаївці (Херсонська область).

Окрім цього, українська авіація також завдала три удари по опорних пунктах окупантів та один удар – по скупченню ворожого озброєння та техніки у Бериславському (Херсонщина) та Баштанському (Миколаївщина) районах.

Також за даними ОК “Південь”, протягом минулої доби на південному напрямку окупанти зазнали таких втрат:

– 20 осіб живої сили

– 2 танки Т-72

– гаубиця “Мста-Б”

– 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Інші дані щодо втрат російських загарбників ще встановлюються.