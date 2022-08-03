Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Зазначається, що 2 серпня воїни Збройних сил України завдали вогневого удару по пункті базування російських військових у тимчасово окупованій Чорнобаївці (Херсонська область).
Окрім цього, українська авіація також завдала три удари по опорних пунктах окупантів та один удар – по скупченню ворожого озброєння та техніки у Бериславському (Херсонщина) та Баштанському (Миколаївщина) районах.
Також за даними ОК “Південь”, протягом минулої доби на південному напрямку окупанти зазнали таких втрат:
– 20 осіб живої сили
– 2 танки Т-72
– гаубиця “Мста-Б”
– 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Інші дані щодо втрат російських загарбників ще встановлюються.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що попри постачання США реактивної артилерії, українська армія поки що не може подолати перевагу РФ у важкій артилерії та живій силі, особливо на східному фронті.
- Також повідомлялось, що російські окупанти продовжують перекидати свої війська з півночі Донецької області на південь України задля оборони тимчасово окупованих територій у Запорізький та Херсонській областях.