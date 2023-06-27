Російські окупанти досі не надали можливості батькам загиблих підлітків Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова оглянути тіла дітей. За останньою інформацією, неповнолітніх в окупованому Бердянську ліквідували російські снайпери.

Джерело: “Суспільне”

Очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина розповіла, що поки що складно сказати, коли до загиблих допустять батьків.

“За останньою інформацією, батькам загиблих підлітків ще не дали подивитися на тіла їхніх дітей. Можливо, їх віддадуть сьогодні, складно сказати точно. Знаємо, що дітей вбили російські снайпери. А що цьому передувало, за яких обставин це сталося, наразі не відомо”, – сказала Галіцина.

За пів години до того, як слідчий зателефонував батькам і повідомив про смерть їхніх дітей – мама Тіграна Оганнісяна розмовляла зі сином. Вона думала, що той святкує день народження Микити Ханганова.

“Раніше росіяни звинувачували хлопців у спробі диверсії на залізниці та забирали під варту, де чинили тиск і знущалися. Це воєнний злочин, за який окупанти повинні відповісти. Відкрито кримінальне провадження. Матеріали передано до СБУ, прокуратури, заяви написано й внесено до ЄРДР”, – додала посадовиця.