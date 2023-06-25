24 червня керівник окупаційної адміністрації Бердянська Владімір Рогов заявив про затримання двох осіб, які нібито відкрили вогонь у місті.

Джерело: засновник гуманітарної організації “Врятуймо Україну”, уповноважений президента України з прав дитини у 2014 -2021 рр. Микола Кулеба

Водночас, на сторінках місцевих спільнот та у Telegram-каналів поширилась інформація про те, що насправді між росіянами виник конфлікт, який переріс у стрілянину.

За словами колаборанта, серед затриманих був Тігран Оганнісян, неповнолітній, якого росіяни восени 2022 року викрали та катували, проте невдовзі відпустили, завдяки відгомону, якого набув цей злочин.

Тоді до #Букв звернувся учитель Тіграна, який розповів, що росіяни почали бити і душити хлопця на очах у його бабусі, а потім вивезли його у невідомому напрямку, нічого не сказавши рідним. Згодом з‘ясувалось, що 16-річного Тіграна відвезли до Бердянської виправної колонії №77 та звинуватили в тому, що він, нібито, був коригувальником. Його учитель розповів, що Тігран залишився в окупованому місті, щоб доглядати за бабусею. Згодом #Буквам написала мама Тіграна, повідомивши, що росіяни відпустили його додому.

Попри це, ворожі війська мали намір ув‘язнити неповнолітніх Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова – 24 травня Слідчий комітет РФ звинуватив їх у змові з метою підтримки ЗСУ та підготовці вибуху на залізниці. Хлопцям загрожувало від 10 до 20 років позбавлення волі. Упродовж перебігу “слідства” хлопці мали щодня з‘являтись до відділення “поліції” загарбників.

Разом з тим, у соцмережах поширилось відео, на якому хлопець, схожий на Тіграна Оганнісяна говорить слова “…двоіх точно… Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине!”. На відео видно предмет, схожий на мисливську рушницю та автомат Калашникова.

У місцевих Telegram-каналах ширяться заклики увіковічнити пам’ять хлопців та їхні вчинки. Нині інформація про їхню загибель не підтверджена офіційно, однак місцеві канали зауважують, що вона, скоріш за все, правдива.