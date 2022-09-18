Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

Окупанти вбили 2 осіб у Бахмуті, 2 – у Вугледарі та одну людину в Георгіївці. Ще 18 осіб отримали поранення.

У зв’язку з тимчасовою окупацією та приховування росіянами масштабів їх злочинів, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого дії російських загарбників спричинили щонайменше 858 смертей в області. Щонайменше 2153 особи були травмовані.