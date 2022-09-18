Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Окупанти вбили 2 осіб у Бахмуті, 2 – у Вугледарі та одну людину в Георгіївці. Ще 18 осіб отримали поранення.
У зв’язку з тимчасовою окупацією та приховування росіянами масштабів їх злочинів, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом з 24 лютого дії російських загарбників спричинили щонайменше 858 смертей в області. Щонайменше 2153 особи були травмовані.
- У Харківській області російським окупантам завдали суттєвих втрат. Деякі підрозділи втратили 50-90% особового складу.
- Нездатність Росії спрямувати масштабне підкріплення до східної Харківської та Луганської областей робить більшу частину окупованої Росією північно-східної України дуже вразливою для продовження українських контрнаступів.