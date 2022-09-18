Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Стверджується, що понад 50% особового складу втратили підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ, коли відступали. Ще Збройні сили України ліквідували більше як 200 одиниць військової техніки.
Зазначала більших втрат 64 окрема мотострілецька бригада Східного військового округу. Ліквідовано понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.
Техніку бригади стали передавати підрозділам прикордонної служби ФСБ Росії. Через колосальні втрати військову частину готують до розформування.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що на території Харківської області, яку нещодавно було звільнено від російських окупантів, виявлено 10 катівень.
- Під час окупації Козачої Лопані в Харківські області російські військові катували місцевих мешканців у підвальному приміщенні так званої “Народної міліції”.
- Служба безпеки України оприлюднила свідчення жителя Куп’янська Харківської області, який постраждав від тортур російських загарбників.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на Донбасі.
- У нещодавно звільненій від російських армійців Балаклії було зафіксовано облаштовану окупантами тюрму та катівню для місцевих мешканців.