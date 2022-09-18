Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Стверджується, що понад 50% особового складу втратили підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту ЗС РФ, коли відступали. Ще Збройні сили України ліквідували більше як 200 одиниць військової техніки.

Зазначала більших втрат 64 окрема мотострілецька бригада Східного військового округу. Ліквідовано понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.

Техніку бригади стали передавати підрозділам прикордонної служби ФСБ Росії. Через колосальні втрати військову частину готують до розформування.