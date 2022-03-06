Про це Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За словами Кириленка, евакуаційна колона з мирними мешканцями Маріуполя так і не змогла сьогодні виїхати за межі міста, оскільки російські загарбники розпочали перегрупування своїх сил та відкрили потужний обстріл по Маріуполю.
За таких умов вивозити людей з міста украй небезпечно, зазначив очільник Донеччини.
Окрім цього Кириленко повідомив, що гуманітарна допомога, яка виїхала сьогодні із Запоріжжя до Маріуполя, поки не дісталась до місця призначення і наразі перебуває у дорозі.
- Нагадаємо, голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко попередив, що низка населених пунктів України залишаться без газопостачання, оскільки російські окупанти обстрілами пошкодили газопровід на Донеччині.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські терористи заздалегідь планували бомбардувати міста та вбивати мирних людей. Їхні наміри підтвердили документи, плани та мапи полонених пілотів.