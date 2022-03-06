Про це Павло Кириленко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кириленка, евакуаційна колона з мирними мешканцями Маріуполя так і не змогла сьогодні виїхати за межі міста, оскільки російські загарбники розпочали перегрупування своїх сил та відкрили потужний обстріл по Маріуполю.

За таких умов вивозити людей з міста украй небезпечно, зазначив очільник Донеччини.

Окрім цього Кириленко повідомив, що гуманітарна допомога, яка виїхала сьогодні із Запоріжжя до Маріуполя, поки не дісталась до місця призначення і наразі перебуває у дорозі.