Джерело: “Енергоатом”.
“Російські окупанти на Запорізькій АЕС довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок”, – повідомили в “Енергоатомі”.
Відтак зазначили, що кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує зазнавати тиску, залякування і шантажу з боку російських ядерних терористів.
Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян. Зокрема, начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника Балаковської АЕС (РФ), який має досвід роботи лише сім місяців. Тоді як ця посада потребує значно більшого досвіду, адже передбачає оперативне управління реактором.
Тож навіть такими діями окупанти вчергове наражають світ на небезпеку.
“Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає. А отже – необхідно якнайшвидше повернути контроль над станцією її законному оператору – “Енергоатому”, – наголосили у компанії.
- Директор ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін прокоментував супутникові знімки американської компанії Planet Labs та зазначив, що на дахах Запорізької АЕС помітили невідомі об’єкти.
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загроза аварії на Запорізькій атомній електростанції на даний час зменшилась.
- У разі вибуху на ЗАЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які речі потрібно покласти в “тривожну валізу”.