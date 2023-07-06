Російські окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС недосвідчених спеціалістів з РФ, які не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

Джерело: “Енергоатом”.

“Російські окупанти на Запорізькій АЕС довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи недосвідченим спеціалістам з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок”, – повідомили в “Енергоатомі”.

Відтак зазначили, що кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує зазнавати тиску, залякування і шантажу з боку російських ядерних терористів.

Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян. Зокрема, начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника Балаковської АЕС (РФ), який має досвід роботи лише сім місяців. Тоді як ця посада потребує значно більшого досвіду, адже передбачає оперативне управління реактором.

Тож навіть такими діями окупанти вчергове наражають світ на небезпеку.

“Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає. А отже – необхідно якнайшвидше повернути контроль над станцією її законному оператору – “Енергоатому”, – наголосили у компанії.