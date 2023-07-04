Джерело: пресслужба МОЗ
У відомстві наголосили, якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, потрібно залишатися в приміщенні або спробувати дістатися до нього якомога швидше. Далі необхідно слідкувати за подальшими повідомленнями та дотримуватися інструкцій від влади.
На випадок, якщо буде рекомендовано евакуюватися, у валізу чи наплічник необхідно зібрати:
- документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках);
- маску для обличчя або респіратор;
- аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання);
- вологі серветки;
- змінний одяг та взуття;
- мінімально необхідний запас води і їжі;
Далі потрібно щільно обмотати валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Як пояснили в МОЗ, це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.
“Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем”, – застерегли у відомстві.
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