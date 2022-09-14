Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі”, – написав Олександр Вілкул.

Пізніше він додав: “Всі знаходимось в укриттях! Ще пуск ракет в наш бік”.

Про обстріли Кривого Рогу також повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

“В Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет! Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей. Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію”, – зазначив Кирило Тимошенко.

Також він додав, що зараз спеціальні служби ліквідовують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація. Серед мирного населення постраждалих немає.

Варто зазначити, що у Криворізькому районі вночі обстрілів не було. Натомість у Нікопольському районі окупанти тричі за ніч обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади із важкої артилерії – випустили 75 снарядів. У Нікополі пошкоджено до 20 будинків, газопроводи та лінії електропередач. Місто частково без світла. Енергетики ведуть відновлювальні роботи. Без втрат.

Крім того, за даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, у Запорізькій області російські загарбники поцілили двома ракетами у передмістя обласного центру. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

“Саме гучні звуки цих прильотів було нещодавно чутно в Запоріжжі. Дотримуємось правил повітряної тривоги, вони рятують життя”, – розповів Олександр Старух.