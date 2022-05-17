Сьогодні по селищу Десна у Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару. Внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Рано-вранці ворог завдав удару по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо в нас є загиблі й багато поранених”, — сказав Чаус.

Проте точну кількість загиблих голова ОВА не назвав.

За його словами, “війна не пішла” з Чернігівської області та закликав мешканців бути пильними й звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.