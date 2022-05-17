Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
“Рано-вранці ворог завдав удару по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо в нас є загиблі й багато поранених”, — сказав Чаус.
Проте точну кількість загиблих голова ОВА не назвав.
За його словами, “війна не пішла” з Чернігівської області та закликав мешканців бути пильними й звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.
- Нагадаємо, що у ніч на 14 травня російські окупанти зі своєї території відкрили вогонь по прикордонню Чернігівської області.
- Також у ніч з 11 на 12 травня російські військові обстріляли Новгород-Сіверський (Чернігівська область). Унаслідок ворожих обстрілів загинуло троє осіб, ще 12 отримали поранення.