Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його даними, із 25-ти поранених шестеро осіб потребують медичної допомоги у лікарні.
Очільник Донецької ОВА додав, що унаслідок авіаракетного удару пошкоджено 9 житлових будинків та низка об’єктів цивільної інфраструктури.
“Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують “воювати” з нашими цивільними”, – наголосив Кириленко.
Він додав, що обстріл Краматорська – черговий воєнний злочин армії РФ, за який вона понесе покарання.
- Нагадаємо, 4 травня ввечері російські війська знову завдали ракетних ударів по містах України. Повітряна тривога лунала у Дніпрі, Черкасах, Миколаєві, Броварах.
- Напередодні російські солдати обстріляли з реактивних систем залпового вогню “Град” Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі Дніпропетровської області.