Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, із 25-ти поранених шестеро осіб потребують медичної допомоги у лікарні.

Очільник Донецької ОВА додав, що унаслідок авіаракетного удару пошкоджено 9 житлових будинків та низка об’єктів цивільної інфраструктури.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/

“Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують “воювати” з нашими цивільними”, – наголосив Кириленко.

Він додав, що обстріл Краматорська – черговий воєнний злочин армії РФ, за який вона понесе покарання.