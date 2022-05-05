У ніч на 5 травня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Унаслідок удару поранено щонайменше 25 мирних мешканців міста.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, із 25-ти поранених шестеро осіб потребують медичної допомоги у лікарні.

Очільник Донецької ОВА додав, що унаслідок авіаракетного удару пошкоджено 9 житлових будинків та низка об’єктів цивільної інфраструктури.

“Не здатні воювати з українською армією, росіяни продовжують “воювати” з нашими цивільними”, – наголосив Кириленко.

Він додав, що обстріл Краматорська – черговий воєнний злочин армії РФ, за який вона понесе покарання.