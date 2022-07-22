Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України намагаються залучити українську молодь до новостворених проросійських організацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області намагаються поширювати проросійський світогляд серед української молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване “військово-патріотичне виховання”.

Відтак росіяни активно почали формувати “громадські організації” на кшталт “молоді будівельники Херсонської області” або “молодь Херсона”. Натомість участь у цих організаціях дедалі частіше набуває примусового характеру.

Старше покоління також намагаються долучити до новостворених організацій “союз матерів Херсонської області” або “організація ветеранів Херсонської області”.

Для того, щоб створити видимість, що українці нібито підтримують окупаційний режим, загарбники пропагують участь в організованому “міносвіти РФ” проєкті “твій крок”.

Крім того, у “федеральному агентстві зі справ молоді РФ” анонсували проведення загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів “планета великих змін” та “велика зміна”.