Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Внаслідок потрапляння ворожого снаряду у приватний будинок, під завалами загинув 33-річний чоловік. Натомість шість цивільних осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури поки що уточнюється.
“Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, – йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці здійснюють всі належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених військовими РФ.
- “Керівництво” тимчасово окупованої Херсонщини готує звернення про приєднання до Росії.
- Російські військові використовують виправну колонію № 10 використовують як місце проживання особового складу армії РФ. Також на території перебуває військова техніка.
- Станом на початок 94-ої доби повномасштабного російського вторгнення, основні сили противника сконцентровані на Донецькому напрямку, де він проводить активні наступальні дії.