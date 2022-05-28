Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок потрапляння ворожого снаряду у приватний будинок, під завалами загинув 33-річний чоловік. Натомість шість цивільних осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури поки що уточнюється.

“Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, – йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці здійснюють всі належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених військовими РФ.