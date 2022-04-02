Солдати ЗС РФ вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Чернігова. За добу був завданий по міському онкологічному диспансеру.

Про це сповістив начальник головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Попри заяви Кремля про нібито відведення військ з Чернігівського напрямку, російські солдати продовжують невпинно обстрілювати місто.

Зокрема, як завив Нідзельський, сьогодні росіяни завдали ударів по декільком житловим кварталам та онкологічному диспансері.