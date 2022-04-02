Про це сповістив начальник головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.
Попри заяви Кремля про нібито відведення військ з Чернігівського напрямку, російські солдати продовжують невпинно обстрілювати місто.
Зокрема, як завив Нідзельський, сьогодні росіяни завдали ударів по декільком житловим кварталам та онкологічному диспансері.
“Минулої доби ворог продовжив підступно обстрілювати беззбройне населення Чернігова. Поліція ретельно документує всі військові злочини ворожих військ”, – наголосив Володимир Нідзельський.
- Нагадаємо, очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що російські окупанти відходять з області. Водночас він попередив місцевих жителів, що залишаються загрози ракетних та авіаударів.
- Народна депутатка України від партії “Голос” Ольга Стефанішина повідомила, що її чоловік загинув під Черніговом.