Про це сповістив начальник головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Попри заяви Кремля про нібито відведення військ з Чернігівського напрямку, російські солдати продовжують невпинно обстрілювати місто.

Зокрема, як завив Нідзельський, сьогодні росіяни завдали ударів по декільком житловим кварталам та онкологічному диспансері.

“Минулої доби ворог продовжив підступно обстрілювати беззбройне населення Чернігова. Поліція ретельно документує всі військові злочини ворожих військ”, – наголосив Володимир Нідзельський.