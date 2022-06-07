Розвідники перехопили телефонну розмову російського солдата з Калінінграда, який скаржиться, що його підрозділ не виводять із зони бойових дій та не надають відпусток. Він збирається писати рапорт на звільнення, оскільки відмовляється надалі знаходитись у зоні бойових дій.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

За його словами, ймовірно, замінювати особовий склад будуть лише частково, або залишать ще на три місяці. Проте йому страшно воювати далі – через постійні обстріли та загрозу життю.

“Ми вже більше сюди не поїдемо. Тому що наше командування вже не хоче більше сюди їхати. Командир сказав, що більше калінінградські війська сюди їздити не будуть”, — сказав військовий.

За його словами, у Калінінградській області зараз йде укріплення кордону. Там бояться нападу з боку Польщі.

Окупант згадав, як потрапив на територію України: “Нам не сказали, що ми їдемо в Україну. Нам сказали, що ви їдете у відрядження в поля “на Чехова” [полігон у Підмосков’ї]. Кажуть, у вас є 40 хвилин, щоби завантажитись. У літаку вже сказали, що ми їдемо в Україну. Мені сказали, що якщо приїде 79-й полк сюди, то ми, імовірно, разом із ним підемо в наступ у сторону Харкова. Тут більшість самі відмовляються і вже намагаються втекти самовільно через кордон у Росію”.

Росіянин пояснив, що в нього та його товаришів уже готовий план втечі. Він разом з іншими солдатами планують тікати в бік Бєлгорода.

“Там уже і каністру солярки набрали, поставили в кузов. Я з ними поговорив, мене по дорозі підхоплять. Вони вважатимуть це диверсією. У нас он хлопчина, сержант, звідси змотався на відібраній в укропів машині. Перетнув кордон, здав автомат, броню, приїхав додому. А на нього навіть справу завести не можуть”, — сказав військовий.