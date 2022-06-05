Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих “кадирівців” та посилений контроль з боку “особістів” та прикордонників, росіяни всіма можливими способами намагаються залишити територію України.
Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску “Шияни” (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України, зазначили у ГУР.
Окрім цього, воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 ОМСБр 2 загальновійськової армії зс РФ що діють на Лиманському напрямку і нагадала, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
- Нагадаємо, росіяни бояться ризикувати своїм обладнанням для поранених, часто прирікаючи останніх до смерті. З цією ж метою командири іноді не дозволяють перевозити постачання підрозділам, які далеко просунулися.
- Коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили.
- Кабінет Міністрів України призначив начальника ГУР Кирила Буданова головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, замінивши Ірину Верещук.
- Збройні сили України протягом двох днів повернули під контроль половину Сєвєродонецька. До цього окупанти утримували 70% міста.