Російські солдати масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України. Зокрема підрозділ 30 ОМСБр другої загальновійськової армії РФ намагався втекти, але його повернули на кордоні на війну в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих “кадирівців” та посилений контроль з боку “особістів” та прикордонників, росіяни всіма можливими способами намагаються залишити територію України.

Командування 30 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску “Шияни” (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України, зазначили у ГУР.

Окрім цього, воєнна розвідка України оприлюднила список командного складу 30 ОМСБр 2 загальновійськової армії зс РФ що діють на Лиманському напрямку і нагадала, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.