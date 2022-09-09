На тлі контрнаступу ЗСУ на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи втекти від бойових дій та оточень. Зокрема втікають на вкрадених велосипедах та звертаються через своїх дружин до "Червоного Хреста".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.

Військові РФ з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Розвідники зазначили, що підрозділ залишився без командирів та зв’язку: “Наразі телефонують рідним із проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України”, — йдеться в повідомленні.

Вороги намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗС України з танків та важкої вогнеметної системи “Сонцепьок”. Втім, зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Скаржаться на потужний наступ ЗС України, відсутність боєкомплекту та техніки.

Через відсутню логістику росіяни відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки.

“На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім, наростає невдоволення новим підкріпленням — більшості “новобранців” 55-60 років. Щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли “свіжих” солдат з території РФ. Втім, поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях”, — заявили розвідники.

Стало також відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв’язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані.

Разом з тим, у пропагандистських російських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗС України – це фейкова “піар-акція”.