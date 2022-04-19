Українські розвідники виявили, що російські солдати активно мінують дороги на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, подібні випадки зафіксовані у Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

За даними розвідників, росіяни провели щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг на трасі Херсон – Снігурівка, а саме на відрізку Наддніпрянське – Олександрівка. Також заміновано дороги (зокрема, ґрунтові) на територіях Великобурлуцького району, що на Харківщині. Єдиний відносно “безпечний” напрямок – у бік РФ.

Ще більше мін ЗС РФ розмістили в селі Федорівка, Запорізької області – вони замінували всі дороги, поля, лісопосадки та навіть території кладовищ.

Також росіяни замінували територію та внутрішнє приміщення центральної районної лікарні Пологівського району (Запорізька область), попередньо вигнавши звідти всіх хворих та персонал.