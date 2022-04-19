Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.
За даними розвідників, росіяни провели щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг на трасі Херсон – Снігурівка, а саме на відрізку Наддніпрянське – Олександрівка. Також заміновано дороги (зокрема, ґрунтові) на територіях Великобурлуцького району, що на Харківщині. Єдиний відносно “безпечний” напрямок – у бік РФ.
Ще більше мін ЗС РФ розмістили в селі Федорівка, Запорізької області – вони замінували всі дороги, поля, лісопосадки та навіть території кладовищ.
Також росіяни замінували територію та внутрішнє приміщення центральної районної лікарні Пологівського району (Запорізька область), попередньо вигнавши звідти всіх хворих та персонал.
- Нагадаємо, фахівці з Інституту вивчення війни (США) вважають, що російська армія не здобуде серйозної стратегічної перемоги за результатами наступу на Донбасі. Вони переконані, що раптовий і посилений наступ окупантів з РФ залишається дуже малоймовірним.
- Армія РФ застосувала до Маріуполя тактику, якою користувалася під час бойових дій у Чечні в 1999 році та Сирії у 2016 році. Російське командування стурбоване тим, що місто важко взяти.