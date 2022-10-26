Російські силовики, які вважаються близькими до президента РФ Володимира Путіна, продовжують висловлювати своє невдоволення діями Росії у повномасштабній війні проти України

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти зауважили, що до силовиків з близького оточення Путіна, відносять осіб, які мають значну владу в колі російського президента та які розміщують свої бойові сили в Україні.

Серед них – лідер Чечні Рамзан Кадиров, який напередодні укотре поскаржився, що Росія неналежним чином відповідає на удари, які ЗСУ завдає по “російській території” і наголосив, що РФ повинна “стерти з лиця землі українські міста”.

Кадиров також заявив, що зараз іде війна Росії з Україною, а не “спецоперація” адже “українські силовики воюють на території РФ”.

В ISW зауважили, що заява Кадирова опосередковано критикує масштаби російської ракетної кампанії проти української енергетичної інфраструктури та узгоджується з критикою російських військових оглядачів, яка послідувала через кілька днів після першої масштабної кампанії 10 жовтня.

Експерти додали, що раніше прогнозували. що масштабні ракетні удари по території України навряд чи зможуть задовольнити оточення Путіна у довгостроковій перспективі, адже загалом Кремль не може виправити низку недоліків у війні проти України та виконати свої обіцянки.

Висловлювання Кадирова також наголошують на помилці Путіна, який анексував чотири українські області до того, як російські війська досягли кордонів областей, що створило плутанину щодо того, де починається “територія Росії”.

“Раніше ISW повідомляв, що анексія Путіним українських територій, ймовірно, викликала критику серед кремлівської еліти, яка, швидше за все, посилиться, оскільки Путін втратить більше окупованих територій”, – йдеться у звіті.

Окрім цього, видання The Washington Post з посиланням на дані розвідки США повідомило, що фінансист ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин у приватній розмові різко розкритикував міністерство оборони Росії.

Повідомляється, що Пригожин звинуватив російське МО у великій залежності від сил Вагнера, але не спромігся фінансувати угруповання чи надати необхідні ресурси, що узгоджується з його численними публічними заявами.

Сам Пригожин заперечив будь-яку критику російських Збройних сил у відповідь на повідомлення The Washington Post. Та його заперечення явно неправдиві, враховуючи його неодноразові публічні напади на МО.

“Критика, оприлюднена The Washington Post, також підтверджує оцінку ISW про те, що Пригожин займає унікальну посаду, яка дозволяє йому пожинати переваги залежності Путіна від сил Вагнера, не несучи формальної відповідальності за жодну вісь чи територію в Україні та маючи значний вплив в інформаційному просторі”, – мовиться у звіті.

Пригожин накопичує підписників у Telegram, безпосередньо взаємодіє з онлайн-виданнями та, як повідомляється, фінансує медіаконгломерат RiaFan (Федеральне агентство новин).

“Пригожин, ймовірно, використовує все більше платформ для набуття влади і навіть раніше залучив RiaFan до просування вересневої вербовки в’язнів серед російської аудиторії. Режим Путіна значною мірою залежить від монополізації Путіним державного інформаційного простору, але Пригожин усе більше кидає виклик цій монополії”, – резюмували експерти.