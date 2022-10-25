Путін закликає свій уряд «пришвидшити» прийняття рішень у війні в Україні

25 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що нові виклики безпеці, спричинені війною Москви в Україні, є "серйозними та значними".

Про це інформує CNN.

Він закликав свій уряд “пришвидшити” прийняття рішень і виробництво військового обладнання у зв’язку з “конфліктом”.

“Зараз ми також стоїмо перед необхідністю прискорити розв’язання питань, пов’язаних із забезпеченням військової спеціальної операції та пов’язаних з боротьбою з тими обмеженнями в економічній сфері, з якими ми зіткнулися”, – сказав Путін на першому засіданні новоствореної Координаційної ради.

20 жовтня Путін створив Координаційну раду на чолі з прем’єр-міністром країни Михайлом Мішустіним для забезпечення військової кампанії РФ в Україні.

Російський лідер попередив, якщо операція Москви проводитиметься в межах “стандартних бюрократичних процедур”, то “результату” не буде.

Він також наголосив, що екіпіровка російських військових має бути “ефективною та сучасною”.

За його словами, “операція” в Україні не може базуватися лише на раніше встановлених стандартах, оскільки вони можуть бути застарілими, додавши, що потрібно орієнтуватися на “реальну ситуацію, реальні потреби”.

Своєю чергою, на зустрічі Мішустін зазначив, що необхідно збільшити виробництво спецодягу та засобів захисту для мобілізованих.

Путін закликав членів ради сформулювати “цільові показники”, яких необхідно досягти, щоб задовольнити зростаючі потреби “операції” в Україні в “найкоротші терміни”, додавши, що він очікував, що рада представить ці цілі під час засідання 25 жовтня.