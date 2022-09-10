Підрозділі кількох дивізій збройних сил Росії не встигли втекти з Ізюма, тому потрапили в оточення.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За його словами, десантники 80-і десантно-штурмової бригади, одного з найбоєздатніших з’єднань Збройних сил України, “дуже акуратно та ефективно знищують ворога”. На опублікованому журналістом фото на екрані оператора дорога та знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма.

Бутусов зазначив, що всі російські військовослужбовці, які кидають зброю, одразу передаються українським спецслужбам для обміну полоненими, а тих хто чинить опір — послідовно та акуратно знищують, аби уникнути жертв через бійців ЗСУ

“Путін та російські генерали кинули без підмоги у котлі та зливають залишки російських кадрових військ”, — додав журналіст.