Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Facebook.
За його словами, десантники 80-і десантно-штурмової бригади, одного з найбоєздатніших з’єднань Збройних сил України, “дуже акуратно та ефективно знищують ворога”. На опублікованому журналістом фото на екрані оператора дорога та знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма.
Бутусов зазначив, що всі російські військовослужбовці, які кидають зброю, одразу передаються українським спецслужбам для обміну полоненими, а тих хто чинить опір — послідовно та акуратно знищують, аби уникнути жертв через бійців ЗСУ
“Путін та російські генерали кинули без підмоги у котлі та зливають залишки російських кадрових військ”, — додав журналіст.
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