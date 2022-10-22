Російські армійці завершили будівництво баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні. Відтак окупанти намагаються зміцнити переправи через річку Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що попри те, що використання важких баржевих мостів входило в плани радянської епохи для операцій у Європі, ймовірно, що це перший за останні десятиліття випадок, коли російським військовим доводиться використовувати цей тип переправи.

За даними британської розвідки, використання цивільних барж, ймовірно, надасть Росії додаткові матеріальні та матеріально-технічні переваги, оскільки під час вторгнення російські війська втратили значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу.

У розвідці припустили, що якщо баржевий міст зазнає пошкоджень, то російські армійці намагатимуться швидко відремонтувати або замінити його пошкоджені ділянки, оскільки їхні сили та пункти пропуску через річку Дніпро зазнають дедалі більшого тиску в Херсоні.

В Україні триває 241-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 67 070 окупантів.